Junioren-WM: Talente auf der Jagd nach Edelmetall

Großer Niveauunterschied

Denn bei einer Junioren-WM sei der Niveauunterschied bei den Teilnehmern sehr groß. „Da hast du Läuferinnen, die im Weltcup Topplätze fahren, und welche, die noch nicht einmal richtig Europacup gefahren sind.“ Österreichs Talente-Pool habe sich über die Jahrzehnte betrachtet zahlenmäßig kaum verändert. „Der Pool war nie besonders groß in Österreich. Wir hatte Mitte der 90er bei den Burschen 45 pro Jahrgang, die FIS-Punkte hatten, jetzt ist das ähnlich. In Italien ist der Talente-Pool vier- oder fünffach so groß. Trotzdem bringen wir viele in die Weltspitze, das ist die gute Arbeit des Verbandes. Wenn Italien so arbeiten würde, würden die alles in Grund und Boden fahren.“