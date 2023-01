Trainer des Jahres ist keine Job-Garantie

Aber auch Feldhofer, im Oktober in Hütteldorf entlassen, ist mit sich im Reinen: „Mir geht es gut, ich hätte keine Pause gebraucht. Aber so ist das Geschäft, wenn die Ergebnisse nicht stimmen“, sucht er keine Ausreden, auch wenn er auf „Nebengeräusche“ verweist. Also das Chaos mit Fanprotesten, Rücktritten etc.