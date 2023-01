Franzose fährt nach Horror-Sturz einfach weiter

Es war ein richtig schlimmer Sturz von Cyprien Sarrazin. Mit der Startnummer 30 ging der Franzose am Samstag in die Wengen-Abfahrt. Er riskierte viel - zu viel! Beinahe ungebremst krachte er in das Fangnetz - doch dann fuhr Sarrazin doch einfach selbst weiter ins Ziel.