Top-Anwalt macht mit Tierquälern kurzen Prozess

Kein Spaß bei Tierquälereien

Bei Tierquälerei kennt Gerald Ruhri keinen Spaß: „Ich mag und werde mir nicht länger anschauen, was da in Österreich falsch läuft“, sagt er. Bitter stößt ihm etwa jener Jäger auf, der seinen Hund im Wald erstochen hatte. Die Staatsanwaltschaft Leoben stellte die Ermittlungen ein. „Eine glatte Fehlentscheidung“, urteilt der Jurist, „die so nie mehr vorkommen darf“. Und es steigt ihm die Galle hoch bei den Bildern aus Mastbetrieben, wo hilflose Küken zertreten und Hühner zermalmt wurden - ohne jeglichen Respekt vor dem Leben, einfach, weil dieses Tier keinen monetären Wert hat. „Ich werde mit aller Macht bekämpfen, dass mit Lebewesen so verfahren wird.“