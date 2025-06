Ein Baum fürs Herz als steirischer Kraftort

Das ist nachvollziehbar: Im Schatten des Nussbaums hat man einen Blick über das ganze Schwarzautal. „Vor allem die Sonnenauf- und Untergänge sind wunderschön.“ Demnächst wird es sogar einen eigenen Herzerlbaum-Wein geben, in Zusammenarbeit mit der aktuellen steirischen Weinkönigin Magdalena Niederl, die in der Region daheim ist. Reicht abschließend: „Ich glaube, der Herzerlbaum kommt deswegen so gut an, weil er in einer Zeit voll mit Krieg, Krise und Dramen wie dem Grazer Amoklauf, einfach ein kleiner, stiller Rückzugsort in einer oft viel zu lauten Welt ist.“