Duma-Chef will Kriegsgegner-Vermögen konfiszieren

Während der Westen eingefrorenes Vermögen von russischen Oligarchen und Politikern versucht, für den Wiederaufbau in der zerstörten Ukraine zu verwenden - dagegen sind wie berichtet bereits zahlreiche Klagen unter anderem beim EuGH eingereicht worden -, hat nun das russische Parlament mit einer Idee aufhorchen lassen. Man solle doch das Vermögen von Kriegsgegnern in Russland beschlagnahmen lassen, forderte Duma-Präsident Wjatscheslaw Wolodin am Freitag mit.