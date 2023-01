Medizinischer Durchbruch: Todkranke Alyssa geheilt

Gute Nachricht für Patienten in Österreich:

Die Methode ist auch hier in Spitälern verfügbar und wird ständig weiterentwickelt, um sie Erkrankten zugänglich machen zu können. Preussers vorsichtige Diagnose: „Die erfolgreiche Behandlung des Mädchens zeigt, dass CAR-T-Zellen durch moderne Labormethoden auch für spezielle Krebsformen eingesetzt werden können, für die sie bisher nicht geeignet waren. Diese Therapieform wird einen immer größeren Stellenwert in der Behandlung einnehmen.“