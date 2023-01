Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die vierjährige Mischlingshündin Fee ist sehr freundlich gegenüber Menschen. Mit anderen Hunden versteht sich die Hündin gut, bei Katzen setzt bei ihr der Jagdtrieb ein. Die hübsche Hundedame freut sich über ein Zuhause am Stadtrand oder in ländlicher Gegend. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at bei uns melden. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at bei uns melden.