Nehammer: Sein schlimmster Moment als Politiker

In der „ZiB 2“-Interviewserie zum Jahreswechsel mit den Parteivorsitzenden war am Mittwochabend Bundeskanzler Karl Nehammer an der Reihe. Der ÖVP-Chef verteidigte die Ergebnisse der zweitägigen Regierungsklausur und lieferte sich mit „ZiB 2“-Moderator Martin Thür bei den Themen Gesetzesbeschlüsse oder Korruptionsermittlungen einige verbale Wortgefechte. Emotional wurde Nehammer bei den Erinnerungen an den Terroranschlag in Wien im November 2020, der in seine Zeit als Innenminister fiel. „Es waren eigentlich eine meiner schlimmsten Momente seitdem ich in der Politik bin.“