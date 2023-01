Kapitän Hierländer verletzt, Trummer verlässt Graz

Ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht ihnen Vincent Trummer. Der 22-jährige Linksverteidiger wurde mit sofortiger Wirkung an den Zweitligisten SV Lafnitz abgegeben. Trummer war in der vergangenen Saison nur zu neun Einsätzen in Sturms zweiter Mannschaft in der 2. Liga gekommen, seine bisher elf Bundesligaspiele für die Profis hatte er in der Saison 2019/20 absolviert. Danach hatten ihn ein Kreuzbandriss und auch Rückenprobleme zurückgeworfen.