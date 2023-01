Wiener (82) wollte Telefonbetrüger stellen

Völlig aufgebracht meldete sich Gerhard B. am Montagabend bei der „Krone“. Ein Herr, bei dem es sich offenbar um einen Deutschen handelt, rief am Festnetztelefon des Simmeringers an. Er sei Polizeibeamter, so der Deutsche. Und er rufe an, weil der Sohn von Gerhard B., Wolfgang, einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei, so hieß es weiter, sei eine Schwangere verstorben. Auch die vermeintliche Freundin seines Sohnes weinte filmreif im Hintergrund.