Clevere Oma (81) trickst falsche Polizisten aus

Mit zweitem Handy den Notruf „133“ gewählt

Aus vielen Medienberichte n kannte die Seniorin diese Betrugsmasche. Rasch griff sie zu ihrem zweiten Handy und rief die „echte“ Polizei an. Die Beamten machten sich sofort auf den Weg – und die Falle schnappte zu! Der „Beuteabholer“, ein in Deutschland lebender Türke (24), wurde direkt an der Eingangstür abgepasst und festgenommen. Ein weiterer Verdächtiger (26), der den Türken überwachte, schaute ganz verdutzt, als ihn die Polizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft aus einem Taxi holte und in U-Haft nahm. Bei der folgenden Hausdurchsuchung in einer extra angemieteten Wohnung landeten die Behörden schließlich einen Volltreffer: Sie stellten Goldmünzen und Schmuck in einer Dunstabzugshaube sicher.