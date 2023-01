Vergewaltigung in Silvesternacht: Täter gefasst

WEGA-Einsatz in Meidling

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Verdächtigen ein. „Bereits am nächsten Tag gelang es den Kriminalbeamten, den Tatverdächtigen mit Unterstützung der WEGA an seiner Wohnadresse in Wien-Meidling festzunehmen“, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Bei der Durchsuchung der Wohnung sei die Exekutive auch auf eine Waffe sowie Drogen gestoßen, hieß es. Der Verdächtige zeigte sich nicht geständig. Er befindet sich in U-Haft.