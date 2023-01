Pyro im Stadion: Riskantes Spiel oder Fankultur?

Offiziell sind sie nur mit hohen behördlichen Hürden legal, aber dennoch finden sie immer den Weg in die Stadien: Die Rede ist von Bengalen. Schon oft kam es wegen dieser Gegenstände zu Verletzungen und zu Spielunterbrechungen. In anderen Ländern gehören diese Gegenstände jedoch zu der Fankultur und sind kaum wegzudenken. Auch in Österreich gibt es weiterhin Gruppierungen, welche für Pyrotechnik im Stadion werben. Ist der derzeitige Umgang mit Bengalen in Österreich in Ordnung oder soll es hier Änderungen geben? Wir freuen uns über Ihre Ansichten.