Memoiren: Menschen wollen nicht vergessen werden

Doch keines dieser Bücher fand auch nur annähernd so viel Echo, wie das Werk von Prinz Harry. Das Schöne an Memoiren ist: Jeder, aber wirklich jeder kann sie schreiben, der sie schreiben will. Jeder Mensch hat Erinnerungen und viele haben den Wunsch, dieser Erinnerungen aus subjektiver Sicht auch nachzuerzählen. Damit die Nachwelt vieles besser versteht. Das heißt: Eines Tages könnten Ihre Memoiren auch von immenser Bedeutung sein.