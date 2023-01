Lawine im Tiroler Stubaital traf Ausbildungskurs

Lawinenwarnstufe 2 in diesem Gebiet

Nach den jüngsten Schneefällen herrschte am Dienstag in diesem Bereich Lawinenwarnstufe 2 der fünfteiligen Skala. „Lawinen können im schwachen Altschnee ausgelöst werden und mittlere Größe erreichen. Die Gefahrenstellen liegen an steilen Schattenhängen oberhalb der Waldgrenze sowie an steilen Sonnenhängen oberhalb von rund 2600 Metern“, steht im aktuellen Lawinen-Report des Landes.