Deshalb müssen Sie das neue Gewand immer waschen

Laut einer 2014-er Studie aus Stockholm (Schweden) weisen 29 von 31 untersuchten Kleidungsstücken Restbestände von Chinolin auf. Chinolin gilt als krebserregend. Besonders hoch war der Chinolin-Anteil in Polyesther-Gewänden. Ulrika Nilsson, Professorin für analytische Chemie und eine der Forscherinnen an der Universität Stockholm, erwähnt Nitroaniline und Benzothiazole als zwei weitere chemische Verbindungen, die in Kleidung vorkommen. Und die ebenfalls gesundheitsschädigend sein können.