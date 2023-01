Texaner entführte und misshandelte Online-Date

Verdächtiger gegen Kaution in Hausarrest entlassen

In den nächsten fünf Tagen soll der 21-Jährige die Frau regelmäßig sexuell misshandelt und sogar gebissen haben. Als er schließlich seinen Vater besuchte, konnte das Opfer zu den Nachbarn fliehen. Die Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo Bissspuren, Blutergüsse sowie Schnitte an der Nase und an der Kehle festgestellt und behandelt wurden. M. wurde noch am selben Tag festgenommen und wegen Entführung angeklagt. Er ist mittlerweile gegen eine Kaution in Höhe von 50.000 Dollar (rund 47.000 Euro) aus dem Gefängnis entlassen worden und befindet sich unter Hausarrest.