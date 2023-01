USA: Restaurant-Gast erschießt Räuber bei Überfall

Polizei sucht Schützen

Als er einem glatzköpfigen Gast den Rücken zudrehte, zog dieser selbst eine Pistole und drückte ab. Viermal schoss er dem Räuber in den Rücken, und als der Mann reglos am Boden lag, nochmals in den Kopf. Dann verteilte der Schütze die Wertsachen an die geschockten anderen Gäste, ehe er seelenruhig hinausging und mit seinem Pick-up-Truck davonfuhr.