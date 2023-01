Radklammer abgeflext: Betrunkener floh über Fußweg

Ein Betrunkener beschäftigte Sonntagfrüh die Polizei in Seefeld in Tirol: Der Verdächtige (40) verbarrikadierte sich auf einem Parkplatz im Auto einer Bekannten - bei laufendem Motor. Nachdem der Deutsche einen Alkotest verweigert hatte, brachten die Beamten sicherheitshalber eine Radklammer am Fahrzeug an. Diese soll der Mann Stunden später dann abgeflext haben. Als er dann losgefahren und die alarmierte Polizei eingetroffen war, wollte er über einen Fußgängerweg flüchten.