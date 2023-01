Dieser PS-Klassiker ist ein absolutes „FANomen“

Halligalli und tote Hose

Doch kein Wunder! Denn so viel Halligalli es in den Zuschauerzonen und Messezentrum gibt, so sehr herrscht im Stadtzentrum von Freistadt tote Hose. So hatten am Dreikönigstag am Hauptplatz zwei Lokale sogar geschlossen. Ein Anrainer: „Verständlich, es sind ja alle draußen in der Messe oder bei den Sonderprüfungen. Zu denen die VIP’s in Bussen chauffiert wurden - und alleine 15 französische Journalisten nur wegen des Starts von Ford-WM-Pilot Adrien Fourmaux anreisten. Österreich-Star Simon Wagner: „Die Begeisterung hier ist Wahnsinn!“ Der in St. Oswald lebende und an Massenevents gewöhnte Ex-ÖSV-Sportchef Hans Pum: „Einfach fantastisch!"