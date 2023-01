Zum Stockerl gab’s für Stefan Kraft erstes Busserl

Niemand hatte damit gerechnet, dass der heutige Super-Adler so sensationell abliefern würde. „Ich am allerwenigsten. Es ging danach drunter und drüber.“ Für Kraft waren es aber nicht nur aus sportlicher Sicht Momente, an die er sich für den Rest seines Lebens erinnern wird. „Es war ausgemacht, dass Marisa (Stefans Frau, Anm.) zum ersten Mal mit Freundinnen bei mir schlafen würde. Wir wollten gemeinsam zum Schanzenfest gehen.“ Für Kraft wurde es sogar noch besser. „Es war der perfekte Tag, denn da habe ich ihr auch das erste Busserl gegeben.“