Kraft: „Es springt sich sehr gut als Jung-Ehemann“

Mit dem Olympiasieg in Peking hast du im Springen alles gewonnen. Was sind da deine Ziele für den Winter?

Am wichtigsten ist mir, wieder einer der weltbesten Springer zu sein. Bei der Tournee wieder mal vier coole Wettkämpfe abliefern, wäre auch richtig schön. Die WM in Planica ist für mich noch sehr weit weg.