Flock: „Es darf nichts Unerwartetes passieren“

Rund vier Monate nach einer am 9. September vorgenommenen Bandscheiben-Operation gibt Janine Flock am Freitag (15.30/17.30 Uhr) in Winterberg ihr Comeback. Die Tirolerin meldete sich mit guten Trainingsleistungen im Weltcup zurück, will das wegen regengetränkter Bahn aber nicht überbewerten. Ihr Hauptziel ist die WM Ende Jänner. „In St. Moritz dabei sein und um Medaillen mitfahren zu können, ist meine größte Motivation“, sagte Flock schon unmittelbar nach der Operation. zudem dürfe „nichts Unerwartetes passieren“.