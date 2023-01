Frau (45) bei Brand in Dachgeschoßwohnung gerettet

Die Polizei wurde gegen 23.30 Uhr zu dem Wohnungsbrand in der Welser Innenstadt gerufen. Beim Eintreffen der Streife war die Feuerwehr bereits vor Ort und die betroffene Dachgeschoßwohnung stand in Vollbrand. Feuerwehrleute fanden die 45-jährige Bewohnerin vor der Wohnung am Boden liegend.