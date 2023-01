Drei Schwerverletzte bei Kollisionen auf Pisten

Der erste Unfall ereignete sich um kurz vor 11 Uhr. Auf der roten Piste Nr. 8 im Skigebiet Hochzillertal in Aschau kollidierten zwei deutsche Skifahrer im Alter von 17 und 39 Jahren. „Dabei zogen sich beide Wintersportler schwere Verletzungen zu“, heißt es von der Polizei. Der 17-Jährige wurde in das Krankenhaus nach Schwaz geflogen, der 39-Jährige in die Klinik Innsbruck.