Fünf Ärzte ziehen in neues Zentrum in St. Pölten

PVZ bieten rasche und kompetente Hilfe

Am Mittwoch folgte der nächste Schritt für die weitere Verbesserung der medizinischen Versorgung. „2023 wird ein wegweisendes Jahr für Gesundheitszentren in Niederösterreich“, erklärten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der zuständige Landesrat Martin Eichtinger. Mehrere Projekte sollen heuer verwirklicht werden – die PVE Melk an der Donau, das Gesundheitszentrum Tullnerfeld und das PVZ Wienerwald direkt in Breitenfurt.