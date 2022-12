Offensive im Kampf gegen unbesetzte Ordinationen

Erprobt wird die Bereitstellung im Frühjahr 2023 in Mistelbach und Maissau mit praktischen Ärzten, in Gänserndorf in einer Kinderarzt-Ordination. Zum Einsatz kommen sollen unter anderen pensionierte Mediziner oder Wahlärzte, die einmal in eine Kassenordination „hineinschnuppern“ wollen.