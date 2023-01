Grüne halten Franz Welser-Möst für frauenfeinlich

„Wer gibt den Ton an?“ heißt die Debatte, die am 17. Jänner im Wiener Rathaus stattfindet und das Thema Ungleichbehandlung in der Musikbranche thematisiert. In einer ersten Reaktion zeigte sich Welser-Möst eher amüsiert als verärgert über die Vorwürfe. Übrigens: In Welser-Mösts Cleveland Orchestra in den USA gibt es zwei Konzertmeisterinnen. Beim Neujahrskonzert hatten heuer erstmals auch Mädchen mit den Wiener Sängerknaben gesungen.