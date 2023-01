Telefonzelle mit Böller in die Luft gesprengt

Gleich mehrere Anzeigen gingen aufgrund der ohrenbetäubenden Detonationen am 2. Jänner gegen 22 Uhr bei der Polizei Eggersdorf ein. Unbekannte hatten in der Sackgasse in Hart einen Straßenleitpflock mit einem Böller gesprengt! Nur 14 Minuten später erneute Erschütterungen, wieder zahlreiche Anrufe bei der Polizei: Vier Kilometer weiter hatten dieselben Verdächtigen bei der B72 eine Telefonzelle in die Luft gejagt! Anrainer meldeten sogar spürbare Detonationen und vibrierende Fensterscheiben.