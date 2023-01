Kein „leinwaunda Schnee“ | Schaumschläger-Duell

Kein „leinwaunda Schnee“. Die neuen Skier, die das Christkind gebracht hat - die möchte jedes Kind gerne in den Weihnachtsferien ausprobieren. Und viele von den Erwachsenen, die jetzt frei haben, würden auch gerne rauf auf die Berge und die Brettln anschnallen. Wie klingt uns Wolfgang Ambros im Ohr? „Weil durt auf die Berg ob‘m ham‘s immer an leiwaund‘n Schnee.“ Mit dem IMMER allerdings hapert es gerade gewaltig. Ausgerechnet jetzt in der Neujahrswoche haben sie dort oben auf den Bergen nämlich fast gar keinen „leiwaunden Schnee“. „Betrieb eingestellt wegen Warmwetter“ heißt es schon in manchen Skigebieten. Dort, wo die Lifte noch in Betrieb sind, schlängeln sich die weißen (Kunst-)Schneebänder zwischen grün-grau-braunen Wiesen und Wäldern. Wir haben für unsere heutige Ausgabe Fotos aus mehreren Bundesländern gesammelt - was man sieht kann man nur als schaurig bezeichnen. Dass die Pisten ausrinnen ist auch kein Wunder bei den in weiten Teilen Österreichs vor allem auf den Höhen herrschenden Temperaturen: fast überall zweistellige Werte. In Bludenz in Vorarlberg wurden gestern gar 18,4 Grad gemessen - ein neuer Allzeit-Jänner-Rekord bereits am zweiten Tag dieses Jahres. Für die nächsten Tage macht der Meteorologe auch keine Hoffnung. Ein massiver Wintereinbruch mit Kälte und Schnee sei, so Konstantin Brandes vom Ubimet-Wetterdienst, weit und breit nicht in Sicht. Und so bleibt der in der Ambros-Hymne formulierte Wunsch „Weil i wü‘ Schifoan, Schifoan. Weil Schifoan is des leiwaundste wos ma sich nur vurstelln kann“ derzeit für viele nur ein schwer oder gar nicht erfüllbarer Traum.