Tirol: Großer Andrang und wenig Feinstaubbelastung

Vorteil auch für die Umwelt

„Zudem konnte die Feinstaubbelastung in der Silvesternacht als verhältnismäßig gering eingestuft werden, was auch auf das rücksichtsvolle Verhalten der Bevölkerung zurückzuführen ist“, betont Zumtobel. Obwohl es auch heuer wieder zahlreiche Raketen und Feuerwerke am Nachthimmel gab, zeigten sie Luftgüte-Messstationen in Tirol erfreuliche Werte an. Aufgrund der günstigen Wetterverhältnisse in Kombination mit dem sich ändernden Verhalten der Bevölkerung fiel die Feinstaubbelastung im Vergleich zu den Vorjahren geringer aus.