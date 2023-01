Vermisste Frau nach stundenlanger Suche gefunden

Im Freien unterwegs gewesen

Stundenlang suchten die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr am Neujahrstag nach der dementen Frau. Montagfrüh wurde sie dann endlich vor einem Caritas-Heim in Preding gefunden. Die 74-Jährige dürfte die ganze Nacht zu Fuß unterwegs gewesen sein und war zum Zeitpunkt ihres Auffindens unverletzt, aber etwas unterkühlt. Mittlerweile ist die Frau wieder in der Betreuungseinrichtung in Kaindorf an der Sulm.