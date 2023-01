Eiskletterunfall im Pinzgauer Stubachtal

Die beiden Wintersportler konnten selbständig zur Mittelstation der Weißsee Bergbahnen gehen, wo sie in weiterer Folge von der Bergrettung Enzingerboden sowie Angestellten der Bergbahnen zu Tal gebracht wurden. Der 24-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See gebracht.