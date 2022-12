Jugendliche bedrohten Lokalgast (26) mit Messer

Zwei Jugendliche besuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Lokal in der Wilhelminenstraße in Wien-Ottakring. Als die Kellnerin um 3.20 Uhr den offenen Betrag von 77 Euro kassieren wollte, wurden die beiden aggressiv. Sie begannen, sowohl die Kellnerin als auch eine weitere Dame zu bedrängen. Ein Mann, der den Frauen zur Hilfe kam und in weiterer Folge die Tür zum Lokal verriegelte, wurde daraufhin von den Burschen mit Pfefferspray attackiert und mit einem Messer bedroht.