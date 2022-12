Wiener Raser erhebt Prügelvorwürfe gegen Polizei

„Raser entzieht sich der Kontrolle, attackiert Polizisten und begeht Fahrerflucht“ - so in Kurzversion die offizielle Geschichte (der „Krone“ liegen die Aussagen beider Parteien vor). Vorwürfe, die der Beschuldigte als „Lügen“ tituliert, schon während der Anhaltung auf der Nordbrücke habe er nur mit Händen „gestikuliert“, niemanden attackieren wollen. Die Situation eskalierte in Folge, und Raffael M. stieg aufs Gas.