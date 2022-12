Brände am Rennbahnweg: Tätern droht hohe Strafe

Stimmung angespannt

Aufgrund der Gefährdungslage in dem weitverzweigten Komplex gilt bei jedem Einsatz auch Alarmstufe 2. Dabei rücken 16 Fahrzeuge mit rund 65 Mann an. Die Florianis bitten die Bewohner trotz der ärgerlichen Vorkommnisse in letzter Zeit Ruhe zu bewahren: „Bei einem Brand in einem Haus mit mehreren Wohnungen unbedingt in der eigenen Wohnung bleiben, wenn diese vom Brand nicht betroffen ist. Unter keinen Umständen selbst versuchen, über das verrauchte Stiegenhaus zu flüchten!“ Die Stimmung vor Ort bleibt wohl höchst angespannt.