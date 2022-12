Stehaufmanderl Pichowetz feiert Bühnen-Comeback

In „Sonny Boys“ (Regie Leo Bauer, Premiere ist am 7. Jänner) spielt er mit Kult-„Self Man“ Andreas Steppan: Während sich die Protagonisten des Neil-Simon-Klassikers ständig in die Haare bekommen, „sind wir zwei eigentlich fast wie ein Herz und eine Seele“, sagt Steppan über seinen Schauspielerfreund. „Mit jemandem spielen zu müssen, den man nicht mag, ist fürchterlich - ist uns beiden noch nicht passiert.“