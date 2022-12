Provider rechnen zu Silvester mit Rekordauslastung

Der Ausbau der 5G-Netze schreitet seit 2019 rasch voran, betonte FMK. Mehr als 50 Prozent der Bevölkerung sind heute technisch (die Tarife sind noch teuer) mit dem ultraschnellen 5G-System versorgt. In Kombination mit den bestehenden 4G-Netzen erwartet das FMK auch zum diesjährigen Jahreswechsel keine Kapazitätsengpässe. Sollten in der Silvesternacht Funkzellen vereinzelt dennoch an ihre Kapazitätsgrenze kommen, werden Notrufe automatisch erkannt und vom Netz priorisiert.