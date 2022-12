Caritas-Projekte in Afghanistan laufen noch

In diesem Bereich kann die Arbeit aktuell fortgesetzt werden. „Hier laufen drei Caritas-Projekte für Leprahilfe, zur Anpassung von Prothesen und zur Mutter-Kind-Gesundheit weiter - mit den dort bei Partnerorganisationen beschäftigten Medizinerinnen“, sagte Stefan Recker. Er leitet das Caritas-International-Büro in Kabul, das die verschiedenen landesweiten Projekte koordiniert. Die Organisation engagiert sich seit 1984 in Afghanistan, einem der ärmsten Länder weltweit. Vor Ort sind zumeist afghanische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.