Bob-Marley-Enkel Jo Mersa Marley gestorben

Musikwelt trauert um Jo Mersa Marley

Auf den sozialen Medien trauern Musik-Kollegen um Jo Mersa Marley. „Ruhe in Frieden. Mein Beileid an Stephen Marley und die gesamte Marley-Familie, all seine Freunde und Fans“, schrieb etwa Sean Paul auf Instagram. Auch DJ Khaled zeigte sich geschockt von Jo Mersa Marleys Tod: „Stephen Marley, mein tiefstes Beileid. Meine Gebete sind bei dir und deiner Familie.“