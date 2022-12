„Nachbar in Not“: 95 Mio. € für Ukraine gesammelt

Der Überfall Russlands auf die Ukraine, der am 24. Februar 2022 gestartet wurde, hat für die Initiative „Nachbar in Not“ viel Arbeit und damit auch den erfolgreichsten Start einer Hilfsaktion der Initiative gebracht. Der ORF startete noch am selben Februartag den Hilfeaufruf. Seither sind in den ersten zehn Monaten mehr als 95 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Ein Ende des Krieges und damit auch der Aktion „Hilfe für die Ukraine“ ist allerdings nicht in Sicht.