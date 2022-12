Wintersturm: Niagarafälle fast ganz eingefroren

Dutzende Todesopfer durch Wintersturm

Das Winterwetter mit extremer Kälte und starkem Schneefall hat in den USA bereits Dutzende Todesopfer gefordert. Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu knapp 50 Stundenkilometern können Autofahrer im Scheegestöber einschließen und die Orientierung verlieren lassen. In einigen Bezirken am Ostufer des Eriesees wurde daher ein Fahrverbot erlassen. Auch der Zug- und Flugverkehr wurde stark beeinträchtigt.