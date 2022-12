WM-Sensation! Wright ist raus, Gegner wundert sich

Darts-Weltmeister Peter Wright muss die Titelverteidigung bei der WM in London vorzeitig abhaken. Der 52-jährige Schotte verlor am Dienstagabend in der dritten Runde überraschend mit 1:4 gegen Kim Huybrechts. „Snakebite“ Wright war vor der WM von privaten Problemen geplagt worden, seine Frau und Managerin Joanne war lange krank. Für den Belgier Huybrechts geht es im Achtelfinale gegen Landsmann Dimitri van den Bergh.