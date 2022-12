Wieso Streaming-Fans dunkle Zeiten bevorstehen

2023 wird für die Streaming-Branche ein Jahr des Umbruchs, das zeigt sich beispielhaft am Platzhirsch Netflix. Nach dem Pandemie-Boom kämpfte dieser bereits im abgelaufenen Jahr erstmals in seiner Geschichte mit einem Nutzerschwund. Ein hastig eingeführtes werbesubventioniertes Billig-Abo ist gefloppt. Im neuen Jahr will man - krone.at berichtete - zum großen Schlag gegen geteilte Konten ausholen, um die Investoren zufriedenzustellen. Doch Netflix hat die Rechnung ohne die Nutzer und seine Konkurrenten gemacht …