Wiener Neudorf: Lkw über Leitschiene katapultiert

Die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf wurde Dienstagfrüh zu einem spektakulären Verkehrsunfall auf die Südautobahn in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Ein Klein-Lkw geriet auf Höhe der Autobahnabfahrt Mödling von der Fahrbahn ab und wurde über die abgeschrägte Leitschiene in einen Grünstreifen katapultiert. Im Flug wurden zahlreiche Verkehrsschilder, Lichtmasten und Betonfundamente zerstört. Schlussendlich überschlug sich das Fahrzeug und kam entgegengesetzt der Fahrrichtung am Dach zum Stillstand.