Kasachstan schenkt Kiew Generatoren für Spitäler

Kasachstan erkennt Russlands Marionetten nicht an

Trotzdem hat sich Kasachstan nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine neutral erklärt. Bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin weigerte sich Tokajew offen, die russischen Annexionen anzuerkennen. In Astana mehren sich Befürchtungen, dass Russland künftig auch Gebietsansprüche gegen Kasachstan erheben könnte, in dessen Norden viele ethnische Russen leben.