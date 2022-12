790 Soldaten zu Weihnachten im Sicherheitseinsatz

Frieden schaffen und Frieden erhalten – unser Österreichisches Bundesheer leistet schon seit Jahrzehnten einen bedeutenden Beitrag im internationalen Krisen- und Konfliktmanagement“ – so brachte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) die Wertigkeit der rot-weiß-roten Friedensmissionen nach einer Videokonferenz mit Auslandssoldaten am Heiligen Abend auf den Punkt. Gemeinsam mit Generalstabschef Rudolf Stridinger informierte sich Tanner zur aktuellen Sicherheitslage in Einsatzgebieten.