Ein Christbaum, der seit 26 Jahren im Einsatz ist

Ernst Sailers Christbaum ist nicht etwa aus Kunststoff, sondern aus dem nahen Wald, wo er eben vor vielen Jahren geschlägert worden ist. Gut, recht grün sind die Nadeln nicht mehr, aber immerhin hängen sie noch am Baum. Und so holt Sailer den Baum Jahr für Jahr vom Dachboden, staubt ihn ab, schmückt ihn und bringt ihn am 8. Jänner wieder zurück auf den Dachboden.