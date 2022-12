Hak-Projekt: „Zum Fuathaun vü zu guid!“

Die Koryphäen sind der Kooperationspartner des BMV im Bezirk Neusiedl am See und verkaufen die gesammelten Gegenstände in ihrem Geschäft in Neusiedl am See. Durch Sammlung, Sortierung, Überprüfung und Verkauf der Waren werden mehrere Arbeitsplätze geschaffen. Direktor Schmid: „Das Ziel des Projektes war es, den ReUse-Gedanken der Schüler zu stärken und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Damit kann nicht nur die Umwelt geschützt werden, sondern auch beim Kauf von gebrauchten Gegenständen Geld gespart werden.“